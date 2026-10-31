سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ حمله هوایی و موشکی علیه اهداف غیرنظامی در صنعا پایتخت یمن و استان‌های الجوف، تعز، صعده، حجه و لحج انجام دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از هواپیما‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند، ۶۶ حمله هوایی و موشکی علیه اهداف غیرنظامی در صنعا پایتخت یمن و استان‌های الجوف، تعز، صعده، حجه و لحج انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین گفت: حملات موشکی از نجران صورت گرفت و به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان منجر شد.