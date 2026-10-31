تیم فوتبال نوجوانان ایران در فاصله یک روز مانده به دیدار مقابل تایلند، تمرینی تاکتیکی را پشت سر گذاشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان در دومین روز از اردوی خود در تایلند، تمرینی یک ساعت و نیمه پشت سر گذاشت.

در ابتدای این تمرین، بازیکنان زیر نظر رامین رفیعی مربی بدنساز تیم از نظر آمادگی جسمانی ارزیابی شدند تا میزان آمادگی بدنی بازیکنان پس از سفر طولانی به تایلند بررسی شود.

در ادامه بازیکنان زیر نظر میلاد عبدی، مجتبی شیری و مرتضی کاشی تمرین راندو انجام دادند. بخش مهم تمرین امروز به کار‌های ترکیبی در یک سوم تهاجمی و ضربات ایستگاهی زیر نظر ارمغان احمدی پرداخته شد تا برنامه‌های تاکتیکی تیم ملی نوجوانان در آستانه دیدار دوستانه با تایلند مرور شود.

تیم فوتبال نوجوانان یکشنبه ۱۰ آبان از ساعت ۱۹ به وقت تایلند مهمان تایلند خواهد بود. این دیدار پشت در‌های بسته برگزار می‌شود.