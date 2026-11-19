۵۵ درصد تصادفات رانندگی منجر به فوت در این استان مربوط به موتورسیکلت سواران است و رعایت قوانین رانندگی می‌تواند این حوادث تلخ را به حداقل برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: ۵۵ درصد تصادفات رانندگی منجر به فوت در این استان مربوط به موتورسیکلت سواران است و رعایت قوانین رانندگی می‌تواند این حوادث تلخ را به حداقل برساند.

سرهنگ مراد جعفری افزود: موتورسیکلت، وسیله نقلیه‌ای است که استفاده نادرست از آن موجب آسیب به کاربران می‌شود بر همین اساس موتورسیکلت سواران باید با احساس خطر بیشتر نسبت به استفاده از کلاه ایمنی، رانندگی با سرعت مطمئن و رعایت قوانین رانندگی در پیشگیری از حوادث رانندگی اهتمام داشته باشند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به رانندگی در فصل بارش باران و برف، اظهار داشت: اگر خودرویی با ۵۰ کیلومتر بر ساعت در شرایط عادی جوی در حال حرکت است ۱۰ متر بعد از ترمز گرفتن طول می‌کشد تا این وسیله متوقف شود.

جعفری گفت: بر همین اساس قانونگذار تاکید کرده است که برای تردد ایمن پشت سر یک خودرو باید فاصله طولی رعایت شود به طوریکه اگر خودرویی با ۴۵ کیلومتر بر سرعت حرکت می‌کند باید با خودروی جلویی به اندازه سه برابر طول خودروی خود فاصله داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه این مورد برای شرایط جوی عادی است، یادآور شد: در شرایط یخبندان این فاصله باید ۱۲ برابر و در شرایطی که جاده مرطوب است باید ۶ برابر باشد.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان تصریح کرد: در فصل بارش برف و باران این نگرانی‌ها وجود دارد که حوادث رانندگی بیشتر شود به طوریکه بر اساس مطالعات انجام شده در فصل زمستان رعایت نکردن فاصله طولی بیشترین دلیل حوادث رانندگی است.

وی با بیان اینکه روزانه هفت هزار خودرو در زنجان اعمال قانون و حدود ۷۰ دستگاه متخلف توقیف می‌شود، خاطرنشان کرد: اغلب این تخلفات به خصوص در شرایط جوی نامساعد به تصادفات جرحی و فوتی منجر می‌شود.