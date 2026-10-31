در آستانه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تجمعات و آیین‌های شبانه مردمی با حضور پرشور اقشار مختلف در مهاباد برگزار شد؛ رویدادی که در آن شهروندان با تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر لزوم مقاومت، ایستادگی در برابر سلطه‌گری و استکبارستیزی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در آستانه فرا رسیدن ۱۳ آبان‌ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فضای شهر مهاباد در شب‌های گذشته میزبان تجمعات و برنامه‌های بصیرت‌افزایی مردمی بود.

شرکت‌کنندگان در این تجمع انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه دولت‌های سلطه‌گر، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، ابراز داشتند.

در این آیین‌ها، با یادآوری نقش تاریخی ملت ایران در شکست هجمه‌های استکبار، خاطرنشان شد که مسیر استقلال و پیشرفت کشور در سایه مقاومت همه‌جانبه و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی استمرار خواهد داشت. تجمعات شبانه مهاباد با صدور بیانیه‌ای در حمایت از آرمان‌های مقاومت اسلامی و تجدید بیعت با ارزش‌های انقلاب به کار خود پایان داد.