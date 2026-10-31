به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت : به دنبال گشت های متعدد در مبادی ورودی و جایگاههای سوخت و در راستای پیشگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت ، در ۴۸ ساعت گذشته، تعداد ۱۰۷ فقره کارت هوشمند سوخت غیرمجاز که توسط افراد سودجو جایجا شده بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ رضایی افزود : بیشتر این کارت‌های سوخت، متعلق به افراد غیربومی و مربوط به وسائل نقلیه از نقاط مختلف کشور است که برای ۲ نفر تشکیل پرونده و به مراجع ذیصلاح ارسال شد .