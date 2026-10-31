به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مزیدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم با اشاره به فعالیت این دانشگاه از سال ۱۳۸۵ گفت: این واحد دانشگاهی با هدف توسعه آموزش عالی در شهرستان تأسیس شده و تاکنون بیش از دو هزار دانش‌آموخته داشته است.

مزیدی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، در رشته‌هایی از جمله کامپیوتر، برق، مکانیک خودرو، حسابداری، علوم تربیتی، حقوق و عمران دانشجو می‌پذیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی شهرستان خاتم اظهار کرد: توسعه رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیاز‌های منطقه از اولویت‌های این واحد دانشگاهی است و در همین راستا، سه رشته گیاه‌پزشکی، ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست و طراحی و دوخت به رشته‌های دانشگاه اضافه شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم همچنین از ارائه رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: این رشته فرصتی برای ادامه تحصیل و ارتقای دانش تخصصی فرهنگیان فراهم می‌کند.

مزیدی با تأکید بر اهمیت توسعه آموزش عالی در شهرستان خاتم ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان و تقویت ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخ‌گویی به نیاز‌های منطقه فراهم شود.