فرمانده انتظامی ماهشهر از کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا، ارز و سوخت، روز گذشته ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی منتهی به این شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع کشف کردند. کارشناسان ارزش ریالی سوخت قاچاق مکشوفه را ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر با اشاره به اینکه راننده خودروی توقیفی حامل قاچاق سوخت پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.