به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، هاشمی در جلسه بررسی وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران استان، گفت: همه دستگاه‌ها باید با هوشیاری و آمادگی کامل پای کار باشند و هیچ‌گونه کوتاهی در انجام وظایف و مأموریت‌های قانونی دستگاه‌ها پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات و حوادث احتمالی افزود: موضوعاتی همچون اسکان اضطراری، ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی، تأمین آب شرب، دارو، سوخت و استمرار خدمات عمومی از هم‌اکنون پیش‌بینی و مدیریت شود.

استاندار با اشاره به اهمیت برگزاری مانور‌های متعدد مدیریت بحران گفت: مانور‌ها نباید صرفاً تشریفاتی و در شرایط عادی برگزار شوند، بلکه باید شرایط واقعی بحران از جمله قطع گاز، اختلال در تأمین آب، آسیب به زیرساخت‌ها و ضرورت امدادرسانی و اسکان مردم شبیه‌سازی شود تا میزان آمادگی دستگاه‌ها به‌صورت عملی مشخص شود.

وی با اشاره به احتمال بارش‌های شدید و وقوع سیلاب، بر لزوم آمادگی شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: برخی شهرداری‌ها اقدامات مناسبی انجام داده‌اند، اما لازم است همه مناطق به‌ویژه نقاط حادثه‌خیز مورد بررسی قرار گیرند.

استاندار افزود: لایروبی و پاک‌سازی جداول، مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی و بستر رودخانه‌ها باید با جدیت دنبال شود. وجود نخاله و زباله در جداول و مسیل‌ها می‌تواند با نخستین بارندگی موجب آب‌گرفتگی معابر و ورود آب به منازل مردم شود.

هاشمی همچنین با اشاره به وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی استان گفت: در حال حاضر ذخایر برنج و گندم و همچنین سوخت در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما وفور کالا به معنای توزیع بدون برنامه نیست و باید عرضه متناسب با نیاز بازار و با مدیریت دقیق انجام شود.

وی با قدردانی از اقدامات دستگاه‌های متولی، به‌ویژه مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان، بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار و جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین و توزیع کالا تأکید کرد.

استاندار همچنین تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان، گلخانه‌داران و مرغداری‌ها را ضروری دانست و گفت: موضوع سوخت این بخش‌ها باید از مدت‌ها قبل پیش‌بینی و پیگیری شود تا در صورت بروز محدودیت در تأمین گاز، فعالیت واحد‌های تولیدی با مشکل مواجه نشود.