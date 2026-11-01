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معاون فرهنگی بنیاد حضرت مهدی موعود(عج) کشور در خرم آباد بر ضرورت کادرسازی و تربیت نیروهای متخصص برای ترویج فرهنگ مهدویت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا نصوری در نشست شورای هماهنگی و پشتیبانی فعالیتهای مهدوی (عج) استان لرستان در خرم آباد ، بر ضرورت کادرسازی، شبکهسازی و تربیت نیروهای متخصص برای ترویج فرهنگ مهدویت تأکید کرد.
معاون فرهنگ،آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) کشور در خرم آباد گفت: بنیاد مهدویت سه کد دوره ی ضمن خدمت با موضوع و سرفصلهای مشخص و استادان آماده دارد که میتواند بهصورت حضوری یا مجازی برای کارکنان دستگاهها برگزار شود.
وی با اشاره به ضرورت ورود دستگاههای اجرایی به عرصه ی آموزش معارف مهدوی(عج)گفت:علاوه بر ضرورت تربیت کارشناسان و استادان آشنا به مبانی علمی مهدویت،افزایش علاقه و تشنگی جامعه نسبت به معارف امام زمان(عج) باید همزمان با تربیت نیروهای متخصص و معرفی منابع معتبر پاسخگویی به شبهات باشد.
حجتالاسلام والمسلمین نصوری با بیان اینکه فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی در کنار فرصتها، تهدیدهایی هم برای ترویج معارف مهدوی ایجاد کردهاند، افزود: در شرایطی که امکان رقابت فناورانه با رسانههای غربی بهسادگی فراهم نیست، تقویت باورهای دینی و معرفتی جامعه میتواند زمینهساز مقابله مؤثر با جریانهای انحرافی باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی لرستان افزود: کسب رتبه ی نخست بخش پسران استان لرستان در گفتمان مهدویت آموزش و پرورش، نشاندهنده استعدادها و ظرفیتهای ارزشمند لرستان در این حوزه است که باید با برنامهریزی و حمایت بیشتر تقویت شود.
معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی مهدویت (عج)کشور با اشاره به مفهوم آمادگی برای ظهور در بیانیه گام دوم انقلاب و روایات اسلامی، افزود: آمادگی برای ظهور منجی عالم بشریت علاوه بر دعا و ذکر ، تلاش برای گسترش عدالت، معنویت و اصلاح جامعه هم از ضروریات این مسیر است.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی گفت: هر مجموعهای با توجه به ظرفیت و امکانات خود، از جمله منابع مالی، نیروی انسانی، اعتبار و امکانات اجرایی، میتواند در مسیر ترویج فرهنگ مهدویت نقشآفرینی کند و دستگاهها هم باید با حمایت و تسهیلگری، زمینه توسعه این فعالیتها را فراهم کنند.
نماینده ولیفقیه در لرستان هم با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر عهد مشترک ملت برای ساختن ایران افزود: ساختن آینده ی ایران در کنار تلاش و همت عمومی، نیازمند باور به خداوند، انس با یاد خدا، توجه به معاد و بهرهگیری از معارف قرآن و اهلبیت (ع) است.