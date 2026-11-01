به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا نصوری در نشست شورای هماهنگی و پشتیبانی فعالیت‌های مهدوی (عج) استان لرستان در خرم آباد ، بر ضرورت کادرسازی، شبکه‌سازی و تربیت نیروهای متخصص برای ترویج فرهنگ مهدویت تأکید کرد.



معاون فرهنگ،آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) کشور در خرم آباد گفت: بنیاد مهدویت سه کد دوره ی ضمن خدمت با موضوع و سرفصل‌های مشخص و استادان آماده دارد که می‌تواند به‌صورت حضوری یا مجازی برای کارکنان دستگاه‌ها برگزار شود.

وی با اشاره به ضرورت ورود دستگاه‌های اجرایی به عرصه ی آموزش معارف مهدوی(عج)گفت:علاوه بر ضرورت تربیت کارشناسان و استادان آشنا به مبانی علمی مهدویت،افزایش علاقه و تشنگی جامعه نسبت به معارف امام زمان(عج) باید همزمان با تربیت نیروهای متخصص و معرفی منابع معتبر پاسخگویی به شبهات باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نصوری با بیان اینکه فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در کنار فرصت‌ها، تهدیدهایی هم برای ترویج معارف مهدوی ایجاد کرده‌اند، افزود: در شرایطی که امکان رقابت فناورانه با رسانه‌های غربی به‌سادگی فراهم نیست، تقویت باورهای دینی و معرفتی جامعه می‌تواند زمینه‌ساز مقابله مؤثر با جریان‌های انحرافی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی لرستان افزود: کسب رتبه ی نخست بخش پسران استان لرستان در گفتمان مهدویت آموزش و پرورش، نشان‌دهنده استعدادها و ظرفیت‌های ارزشمند لرستان در این حوزه است که باید با برنامه‌ریزی و حمایت بیشتر تقویت شود.

معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی مهدویت (عج)کشور با اشاره به مفهوم آمادگی برای ظهور در بیانیه گام دوم انقلاب و روایات اسلامی، افزود: آمادگی برای ظهور منجی عالم بشریت علاوه بر دعا و ذکر ، تلاش برای گسترش عدالت، معنویت و اصلاح جامعه هم از ضروریات این مسیر است.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی گفت: هر مجموعه‌ای با توجه به ظرفیت و امکانات خود، از جمله منابع مالی، نیروی انسانی، اعتبار و امکانات اجرایی، می‌تواند در مسیر ترویج فرهنگ مهدویت نقش‌آفرینی کند و دستگاه‌ها هم باید با حمایت و تسهیلگری، زمینه توسعه این فعالیت‌ها را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان هم با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر عهد مشترک ملت برای ساختن ایران افزود: ساختن آینده ی ایران در کنار تلاش و همت عمومی، نیازمند باور به خداوند، انس با یاد خدا، توجه به معاد و بهره‌گیری از معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با تأکید بر ضرورت گسترش برنامه‌های ترویج فرهنگ مهدویت گفت: لرستان همان‌گونه که در دفاع از مکتب تشیع ،نظام اسلامی و معارف دینی، پیشرو بوده، باید در ترویج معارف مهدوی(عج) هم با برنامه‌ریزی گسترده‌تر وحضور فعال‌تر درعرصه‌های فرهنگی پیشگام باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت‌های مهدوی در شهرهای استان افزود:باید با افزایش برنامه‌های تبلیغی و آموزشی، زمینه ی آشنایی اقشار مختلف مردم با معارف مهدوی را فراهم کنیم.

وی برپایی نمایشگاه‌های دائمی و نیمه‌دائمی با محوریت انتقال مفاهیم مهدوی به زبان هنر را از جمله برنامه های مؤثر دانست و گفت: با الگوبرداری از تجربه شهرهایی مانند قم، اصفهان و مشهد می‌توان در شهرهای بزرگ لرستان هم نمایشگاه‌های موضوعی و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متناسب با گروه‌های مختلف سنی برگزار کرد.





نماینده ولی‌فقیه در لرستان همچنین گفت؛از ظرفیت میادین شهری، فضاهای عمومی و دانشگاه‌های بزرگ استان برای ایجاد نمادها و نشانه های هنری با موضوع امام عصر (عج) استفاده شود.







کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56775966"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5953712/56775966?width=600&height=350"></script></div> وی در ادامه با اشاره به ضرورت مراقبت از شکل‌گیری باورهای انحرافی در حوزه ی مهدویت گفت:در کنار ترویج معارف صحیح دینی باید نسبت به جریان‌های انحرافی و برداشت‌های نادرست هم هوشیار بود و با آگاهی‌بخشی و تعمیق معرفت دینی با آنها مقابله کرد.





