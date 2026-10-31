به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر برگزاری یک مهمانی شبانه غیرمجاز و هنجارشکن در یکی از باغ‌های حاشیه شهرستان سبزوار، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ صادق عیدی فرخانی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و عملیاتی، محل برگزاری این مهمانی را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، در عملیاتی ۴۰ نفر شامل ۱۵ زن و ۲۵ مرد را در این مهمانی مختلط و غیرمجاز به دلیل «پوشش نامناسب»، «حالت غیرطبیعی (مستی)» و هنجارشکنی دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در جریان این عملیات، مقداری آلات و ادوات ممنوعه و مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با هنجارشکنی و برگزاری مراسم و مهمانی‌های غیرمجاز، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت، آرامش و نظم عمومی جامعه شود، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، فعالیت‌های مجرمانه و هنجارشکنانه، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس و شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.