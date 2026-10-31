به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در مصاحبه پس از جلسه شورای هماهنگی پدافند غیرعامل که با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور برگزار شد، گفت: پدافند غیرعامل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که هرچه جلوتر می‌رویم، اهمیت آن بیشتر خود را نشان می‌دهد و باید در دستور کار جدی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با تشریح ابعاد مختلف پدافند غیرعامل افزود: پدافند به دو بخش تقسیم می‌شود؛ در پدافند عامل از جنگ‌افزار استفاده می‌کنیم، اما در پدافند غیرعامل تمام تمهیداتی که باید اتخاذ شود تا یک جامعه بتواند به زیست طبیعی و جاری خود ادامه دهد و در مقابل خطرات از مصونیت بیشتری برخوردار باشد، مورد نظر است.

استاندار خوزستان با تأکید بر نقش مردم در این حوزه تصریح کرد: به همین جهت، طبیعتاً نقش مردم در موضوع پدافند غیرعامل بسیار مهم است و پدافند مردم‌پایه هم‌اکنون مورد تأکید قرار دارد؛ ما بر اساس اقداماتی که انجام داده‌ایم و کماکان ادامه خواهیم داد، تلاش می‌کنیم تمام اصول پدافند غیرعامل به کار گرفته شود.

موالی‌زاده با اشاره به جایگاه ویژه استان خوزستان خاطرنشان کرد: استان خوزستان به لحاظ اینکه بیشترین مراکز حساس، حیاتی و مهم را دارد و از اهمیت خاصی برخوردار است، موضوع پدافند غیرعامل در آن بسیار اساسی محسوب می‌شود و باید با حساسیت بیشتری دنبال گردد.

وی با تأکید بر لزوم آگاهی‌بخشی عمومی اظهار داشت: در فرصتی مناسب به صورت مفصل درباره مؤلفه‌های پدافند غیرعامل با مردم سخن خواهیم گفت و مطالبی را عرض خواهیم کرد که به کار بستن آنها می‌تواند باعث ایجاد امنیت بیشتر و مصونیت بیشتر از خطرات احتمالی شود.

استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر نقش سازنده مردم گفت: طبیعتاً نقش مردم در این میان بسیار مؤثر و سازنده است و با مشارکت عمومی می‌توانیم جامعه‌ای مقاوم‌تر در برابر تهدیدات و خطرات احتمالی بسازیم.