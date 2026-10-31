سومین جشنواره بزرگ انار روستای آزادتپه بخش کمالان در شهرستان علی آباد کتول با حضور اقشار مختلف مردم از گلستان و استان‌های همجوار و مشارکت باغداران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در جشنواره انار آزاد تپه بیش از ۵۰ غرفه از محصولات انار، تولیدات کشاورزی، صنایع دستی و فرآورده‌های مرتبط برپا شد که در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

این جشنواره با اجرای موسیقی اقوام مختلف و عرضه فرآورده های میوه انار همراه بود.

بیش از ۲ هزار هکتار از باغات گلستان زیر کشت انار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۰ هزار تن از این محصول برداشت شود.