حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در خطبه‌های نماز جمعه گفت: انعکاس رزمایش بزرگ جانفدایان لرستانی در رسانه ملی و تلاش‌هایی که رسانه استانی، مدیریت و همکارانشان در استان انجام دادند، حقیقتاً قابل تحسین، تشکر و قدردانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که به صورت زنده از شبکه ۲ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، با اشاره به حضور گسترده مردم لرستان در رزمایش مردمی جان‌فدایان ایران ۲ اظهار کرد: مردم شریف استان در این رزمایش حضوری شگفت‌انگیز داشتند که توصیف و انعکاس کامل آن با سخن و نوشته امکان‌پذیر نیست.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه حضور حماسی مردم بار دیگر روحیه ولایت‌مداری، انقلابی‌گری، بصیرت و دلاوری مردم لرستان را به نمایش گذاشت، از تلاش رسانه ملی و رسانه استانی برای پوشش این رویداد تشکر و خاطرنشان کرد: انعکاس مناسب رزمایش در شبکه‌های مختلف رسانه ملی و تلاش مدیران و کارکنان صدا و سیمای لرستان شایسته قدردانی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با بیان اینکه حضور اقشار مختلف از خردسالان و بزرگسالان تا زنان و مردان، جوانان و سالمندان در این رزمایش مشهود بود، گفت: حضور نوجوانان و جوانان، به‌ ویژه دختران و بانوان جوان با اسلحه بر دوش و اجرای سرود‌های حماسی و محلی، بر شکوه و عظمت این رزمایش اضافه کرد.