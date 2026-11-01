به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بسته خبری شهر خبر پیگیر مطالبات و مشکلات مردم استان زنجان است.

در پی پیگیری‌های مستمر شهروندان و فعالان محلی در خصوص ساماندهی محوطه تاریخی گنبد سلطانیه، مدیریت شهری اقدامات جدیدی را در محدوده ارگ تاریخی آغاز کرده است. اگرچه تکمیل محوطه اصلی گنبد سلطانیه همچنان در دستور کار قرار دارد، اما در راستای بهبود دسترسی‌ها، عملیات نوسازی و سنگ‌فرش ضلع غربی که به محوطه تاریخی منتهی می‌شود، آغاز شده است. انتظار می‌رود این مسیر با هدف زیباسازی محیط پیرامون، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

سوژه دیگر شهر خبر در شهرستان طارم، تمرکز بر تکمیل پروژه‌های آموزشی و ورزشی نیمه‌تمام است .

با تکمیل این پروژه‌ها، بیش از هزار دانش‌آموز طارمی از فضای آموزشی و ورزشی استاندارد و باکیفیتی بهره‌مند خواهند شد.