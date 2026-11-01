به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، چین یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان از پنج سال گذشته استخراج رمزارز را برای جلوگیری از فشار مصرف مضاعف بر شبکه برق در این کشور ممنوع اعلام کرده است، این ممنوعیت را روسیه هم از امسال اعمال کرد.

امروزه استخراج رمزارز چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی به عنوان یک مصرف کننده بزرگ انرژی، در دنیا ایجاد مسئله کرده است.

درحالی که دنیا به سمت مقابله با مصرف برق ماینر‌ها می‌رود تا بتواند انرژی لازم برای تولید صنعت و نیاز عمومی را تامین کند، در ایران از برق یارانه‌ای که به بخش صنعتی، خانگی و کشاورزی داده می‌شود، به جای تولید مایحتاج کشور؛ بیت کوین و مانند آن تولید می‌شود.

این‌ها صحبت‌های محمد اله داد، مدیرعامل شرکت توانیر است.

از قانون خبری نیست، ماینر‌ها بیش از دو هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه بیش از دو هزارمگاوات بار به دلیل فعالیت رمزارز‌های غیرمجاز بر روی شبکه است، گفت: هیچ جرم کیفری و قضایی برای کسانی که رمزارز غیرقانونی استخراج می‌کنند در ایران وجود ندارد.

اله داد درخصوص جزئیات جریمه‌هایی که تا کنون برای استخراج رمزارز اعمال می‌شد، گفت: پس از کشف دستگاه‌ها، هزینه انرژی از زمانی که مشترک از برق یارانه‌ای صنعتی، کشاورزی یا خانگی برای استخراج رمزارز استفاده می‌کرد، محاسبه و از فرد گرفته می‌شد، اما هیچ مجازات کیفری و قضایی در انتظار او نبود و همین مسئله هم باعث افزایش استفاده از برق برای فعالیت ماینر غیرمجاز شده بود، در نهایت برقی که باید برای تامین کالا‌های اساسی و رفاه مردم باشد برای تولید پول کثیف استفاده می‌شود.

تاسیات آسیب دیدند، تامین برق در زمستان هم ممکن است سخت باشد

وی با بیان اینکه به دلیل آسیب دیدن برخی تاسیسات در جنگ ممکن است شرایط تامین سوخت نیروگاه‌ها و تولید برق در زمستان هم سخت شود، گفت: در چنین شرایطی برخورد‌ها باید سختگیرانه‌تر باشد، زیرا دو هزار و ۵۰۰ مگاوات بار مصارف ماینر‌ها بر شبکه برق، به کشور لطمه سنگینی می‌زند.

وزیر نیرو دست به کار شد، برق متخلفان تا یک سال آزاد محاسبه می‌شود

اله داد تشریح کرد: تنها اقدام اجرایی که شهریور امسال با دستور وزیر نیرو به تصویب هیئت وزیران رسید این بود که از این پس هرکس رمزارز غیرمجاز استخراج کند، علاوه بر اینکه تا یک ماه برق وی قطع می‌شود و باید هزینه انرژی که به صورت غیرقانونی مصرف کرده را بپردازد، به مدت یک سال هم از برق یارانه‌ای محروم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین هشدار داد از این پس الزامی است افراد قبل از نقل مکان حتما استعلام و مفاصا حساب مقصدشان را از شرکت‌های توزیع برق دریافت کنند تا مطمئن شوند یارانه برق آن به دلیل استخراج رمزارز قطع نشده باشد.

وی تشریح کرد: استفاده از برق غیرمجاز در باغ ویلاها، چاه‌های کشاورزی و دستکاری کنتور ودیگر نمونه‌های سواستفاده از برق هم درصورت کشف مشمول مصوبه هیئت وزیران می‌شود و یارانه برق آن‌ها نیز به مدت یک سال قطع خواهد شد.

اما چه زمانی قرار است، مقابله با استخراج رمزارز‌های غیرمجاز در قانون ایران جایگاهی پیدا کند؟

مدیرعامل شرکت توانیر در پاسخ به این سوال گفت: دو فوریت طرح جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز در مجلس تصویب شده، اما هنوز به قانون تبدیل نشده و هیچ جرم کیفری و قضایی برای کسانی که رمزارز غیرقانونی استخراج می‌کنند وجود ندارد.

اله داد ادامه داد: این روز‌ها رمزارز غیرمجاز در فضای مجازی بسیار تبلیغ می‌شود، اما با توجه به اینکه هیچ قانونی در این حوزه وجود ندارد با آن‌ها نمی‌توان برخوردی کرد.

وی افزود: پیشنهاد وزارت نیرو این است مانند قانون مقابله با قاچاق سوخت، ترکیبی از جریمه مالی و مجازات کیفری مثل حبس درنظر گرفته شود.

مردم کمک کنند، برق باید به صنایع برسد

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه در خلاء قانونی فعلی، گزارش‌های مردمی بسیار کمک حال صنعت برق بوده است، گفت: مردم به ما کمک می‌کنند تا با شناسایی مصارف غیرمجاز، برق را به بخش صنعتی کشور تخصیص دهیم تا هم اشتغال پایدار بماند و هم کالا‌های مورد نیاز کشور تامین شود.

اله داد گفت: مردم برای گزارش رمزارز‌های غیرمجاز می‌توانند با شماره‌های ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا ۳۰۰۰۶۱۲۱ تماس بگیرند و مطمئن باشند محرمانگی هویت آن‌ها نیز حفظ خواهد شد.

طبق اعلام وزارت نیرو بسته به تعداد دستگاه‌های استخراج رمزارز کشف شده به گزارش دهنده گان پاداش داده خواهد شد.

با وجود اینکه استخراج رمزارز به یک تجارت جهانی تبدیل شده، اما نبود قانونی مشخص برای سامان دادن به فعالیت ماینیگ، این پدیده را در ایران به معضل تبدیل کرده است.

درحالی که کمبود برق به همه بخش‌ها از تولید گرفته تا وسایل برقی خانه‌های مردم ضرر زده، عده‌ای پول‌های کلان به جیب می‌زنند بدون اینکه هزینه انرژی که مصرف می‌کنند را بپردازند.

ناترازی انرژی اکنون از یک معضل اقتصادی فراتر رفته و به معضلی اجتماعی تبدیل شده است با این حال تصویب قانون برخورد با قاچاقچیان برق همچنان در مجلس معطل است، تصویبی که هر روز عقب افتادن آن به اقتصاد کشور ضرری غیرقابل چشم پوشی می‌زند.