در بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» امروز، خواسته یکی از هم‌استانی‌ها از روستاهای سربیشه درباره نحوه توزیع آرد منعکس و وضعیت اطلاع‌رسانی تورهای گردشگری برای رونق اقتصادی و اشتغال استان پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از بخش‌های خبری سیما و رادیو شبکه خاوران پخش می‌شود و مطالبات شما هم‌استانی‌های عزیز را منعکس خواهد کرد.

🔸شما هم می‌توانید مطالبات، مشکلات و درخواست‌های خود از مسئولان را در قالب صدا، فیلم و عکس از طریق پیام‌رسان‌های روبیکا، بله و ایتا به شماره زیر ارسال کنید تا در این بسته خبری پیگیری و منعکس شود.

📱 شماره ارسال پیام:

۰۹۱۰۸۹۹۴۸۲۵