رئیس‌جمهور ترکیه در استانبول با همتای اوکراینی خود دیدار و درباره روابط دوجانبه، جنگ روسیه و اوکراین و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه امروز شنبه ۳۱ اکتبر، در دفتر ریاست‌جمهوری دولماباغچه استانبول میزبان ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین بود.

در این دیدار، دو طرف درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی، آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین، امنیت دریای سیاه و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها تبادل نظر کردند.

اردوغان و زلنسکی همچنین موضوع امنیت مسیر‌های دریایی و همکاری‌های منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که ترکیه در سال‌های اخیر تلاش کرده است با حفظ روابط خود با مسکو و کی‌یف، نقش میانجی را در روند مذاکرات صلح ایفا کند.

آنکارا پیش‌تر نیز میزبان مذاکرات میان نمایندگان روسیه و اوکراین بوده و بار‌ها بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی تأکید کرده است.

جزئیات توافق‌های احتمالی این دیدار هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.