به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، مراسم سخنرانی و سوگواری با حضور جمعی از مردم و ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، در مسجد جامع روستای کذاب برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم، حجت‌الاسلام غالبی، امام جمعه بخش خضرآباد، به تبیین فضایل و مناقب حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و با اشاره به جایگاه والای آن بانوی بزرگ اسلام، ایشان را الگویی بی‌بدیل در ایمان، تقوا، عبادت، عفاف، ساده‌زیستی، همسرداری، تربیت فرزند و دفاع از حق و حقیقت معرفی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد مختلف شخصیتی حضرت زهرا (س)، اظهار داشت: سیره زندگی آن حضرت چراغ راهی برای جامعه اسلامی در زمینه تحکیم بنیان خانواده، تربیت نسل صالح، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ترویج ارزش‌های دینی و اخلاقی است.

در ادامه این مراسم، با ذکر مصائب و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س)، حاضران در سوگ شهادت آن بانوی بزرگ اسلام به عزاداری و سوگواری پرداختند.