مستند «برق شیراز» با روایت ۸۰ سال تاریخ فوتبال شهر شیراز و باشگاه برق، به بخش مسابقه چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم ورزشی میلان در ایتالیا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مستند «برق شیراز» با روایت ۸۰ سال تاریخ فوتبال شهر شیراز و باشگاه برق، به بخش مسابقه چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم ورزشی میلان در ایتالیا راه یافته است.

این اثر که حاصل پژوهش گسترده در اسناد تاریخی و مصاحبه‌های متعدد است، فرصتی برای معرفی هویت ورزشی شیراز در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند.

مستند «برق شیراز» با کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدامین توانگر، روایتی تاریخی و اجتماعی از حیات باشگاه برق شیراز، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین باشگاه‌های شهرستانی فوتبال ایران، ارائه می‌دهد.

این اثر با بررسی صد‌ها هزار صفحه مطبوعات و ضبط ده‌ها ساعت مصاحبه، به بررسی فراز و فرود‌های این باشگاه و پیوند آن با هویت اجتماعی شهر شیراز می‌پردازد.

جشنواره بین‌المللی فیلم ورزشی میلان که با حمایت فدراسیون بین‌المللی سینما و تلویزیون ورزشی (FICTS) برگزار می‌شود، رویدادی جهانی برای معرفی ارزش‌های ورزشی و روایت‌های انسانی از طریق رسانه است.

در این دوره، مستند «برق شیراز» در میان ۱۲۴ اثر منتخب از میان ۱۹۶۵ اثر ارسال‌شده، به فهرست آثار راه یافته است.

محمدامین توانگر، کارگردان مستند گفت: این مستند در حدود دو سال تولید شده و با رویکردی پژوهش‌محور، به بازخوانی نزدیک به هشت دهه حیات، افول و احیای دوباره قدیمی‌ترین تیم شهرستانی فوتبال ایران می‌پردازد.

وی افزود: در فرآیند تولید، بیش از ۷۰۰ هزار صفحه مطبوعات در بازه زمانی ۱۳۲۰ تا ۱۳۹۷ شمسی بررسی شده و بیش از ۶۰ ساعت مصاحبه تصویری با بازیکنان، مربیان و مدیران انجام شده است.

توانگر با اشاره به ارزش تاریخی این اثر تأکید کرد: در این مستند، برای نخستین بار اسناد و تصاویر منتشرنشده‌ای از مسابقات و رویداد‌های مهم باشگاه به نمایش گذاشته می‌شود که بخشی از حافظه تصویری فوتبال شیراز را احیا می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که این مستند، با استفاده از روایات شفاهی و اسناد تاریخی، اثبات می‌کند که تاریخ تأسیس باشگاه برق از باشگاه استقلال تهران نیز قدیمی‌تر است.

این اثر که با هزینه شخصی و بدون حمایت ارگان‌های دولتی یا خصوصی تولید شده است، در مدت ۱۰۰ دقیقه به بازسازی حافظه تاریخی این باشگاه مردمی می‌پردازد.