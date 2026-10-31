معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های آزادراهی کشور گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۱۸۰ کیلومتر آزادراه به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۱۰۰ کیلومتر دیگر به شبکه آزادراهی کشور اضافه شود.

میلاد دوستی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: طی کمتر از دو سال گذشته، نزدیک به ۷۸۰ کیلومتر پروژه آزادراهی جدید تعریف شده است.

وی گفت: اعتبار مورد نیاز برای ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از این پروژه‌ها ۳۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که حدود ۶۰ درصد آن از طریق بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

همچنین با توجه به فرسودگی و آسیب‌دیدگی بخشی از شبکه آزادراهی، عملیات بهسازی و روکش آسفالت حدود ۷۰۰ کیلومتر از آزادراه‌های کشور آغاز شده است.

دوستی افزود: تأمین و تخصیص قیر از محل ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه نیز برای اجرای عملیات بهسازی آزادراه‌ها فراهم شده است. توسعه زیرساخت‌های آزادراهی در کنار نگهداری و ارتقای کیفیت مسیرهای موجود، دو محور اصلی برنامه‌های اعلام‌شده در این حوزه است.