استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل و امنیت سایبری، خواستار رفع سریع کاستی‌های موجود و تقویت زیرساخت‌های لازم برای مقابله با شرایط بحرانی و تهدیدات احتمالی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی‌اصغر طهماسبی در نشست شورای پدافند غیرعامل استان با اشاره به اهمیت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: رفع چالش‌ها و نواقص موجود در حوزه پدافند غیرعامل باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد تا در آینده استان با مشکلات جدی مواجه نشود.

وی با تأکید بر نقش حیاتی زیرساخت‌ها در مدیریت بحران، افزود: تمامی دستگاه‌ها، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مدارس باید به سوخت دوم مجهز شوند تا در شرایط خاص بتوانند خدمات خود را بدون وقفه ادامه دهند.