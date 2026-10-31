به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بالغ بر ۱۶۰۰ خدمت در طرح ملی نذر خدمت ۹ توسط جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در روستای چای‌کندی شهرستان کلیبر اجرا شد.

در بخش درمانی این طرح ۳۵۰ نفر از اهالی منطقه از خدمات درمانی بهره‌مند شدند و در مجموع ۹۵۰ خدمت در حوزه‌های مختلف از جمله ویزیت پزشکان عمومی و متخصص قلب و عروق، آسم و آلرژی، دندانپزشکی پایه، چشم پزشکی و تامین عینک برای دانش‌آموزان، خدمات مادر و کودک، پرستاری، سونوگرافی، تزریقات، تامین داروی رایگان، مشاوره روان‌شناسی و تغذیه و توانبخشی و فیزیوتراپی ارائه شد.