مسابقات پومسه تکواندو بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان میبد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این دوره از مسابقات پومسه تکواندو بانوان ۳۲۱ تکواندو کار در رشته پومسه برای صعود به لیگ برتر کشور با همدیگر به رقابت پرداختند.

علی ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان میبد گفت: این مسابقات این مسابقات به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و با هدف شناسایی استعداد‌ها و انتخاب نفرات برتر برای حضور در لیگ برتر کشور، طی دو روز در سالن غدیر خانقاه برگزار شد.

ابراهیمی با بیان اینکه این مسابقات در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد و تکواندوکاران با همدیگر به رقابت پرداختند افزود: در این دوره از رقابت‌ها، ۳۲۱ تکواندوکار شرکت داشتند که مهارت‌های خود را در رشته پومسه به نمایش گذاشتند.

بیش از ۷۰۰ نفر در ورزش تکواندو در شهرستان میبد فعالیت دارند.