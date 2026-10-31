به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در ابتدای جلسه کمیته دانش آموزی ستاد ۱۳ آبان با اشاره به اینکه شروع این جلسات از سال هزار و چهار صد و یک بوده است هدف از برگزاری جلسه را عهده داری دانش آموزان در برگزاری مراسم دانست و تاکید کرد باید از ظرفیت ها، ایده پردازی‌ها و نوآوری‌های دانش آموزان در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم یوم الله ۱۳ آبان استفاده کرد.

حجت الاسلام محمد حسن ذاکری با تاکید براینکه اکنون زمان نقش آفرینی دانش آموزان در این رویداد بزرگ است نقشِ دخترِ مسلمانِ مبارزِ انقلابی را برجسته و موثر دانست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قم، شهر قیام و اقامه، شهر مقاومت و خاستگاه انقلاب است تاکید کرد: هر حرکت و پیام دختران قمی در یوم الله ۱۳ آبان امسال می‌تواند بازتاب جهانی و بین المللی داشته باشد.