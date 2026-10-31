

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های المپیک رده سنی جوانان از شنبه نهم آبان آغاز شد و به مدت پنج روز برگزار می‌شود.

تیم والیبال ساحلی جوانان ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) که در نخستین بازی خود موفق به شکست دو بر یک دموکراتیک کنگو شده بود، در دومین بازی خود شنبه ۹ ابان به مصاف جزایر کایمن (POMIAN Rares- SIMPSON Dylan) رفت.

ملی پوشان کشورمان در این مسابقه دو بر صفر و با امتیاز‌های (۲۱ بر ۶ و ۲۱ بر ۵) و با اقتدار به پیروزی رسیدند تا با دومین برد متوالی در رتبه دوم جدول گروه باقی بمانند. با این نتیجه صعود تیم ایران به مرحله حذفی و ۱۶ تیم برتر قطعی شد.

تیم والیبال ساحلی جوانان ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه یکشنبه دهم آبان به وقت تهران در آخرین دیدار مرحله گروهی با اتریش رو‌به‌رو خواهد شد که نبرد برای صدرنشینی است.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی تیم والیبال ساحلی جوانان را در این بازی‌ها همراهی می‌کند.