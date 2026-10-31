اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع رگبار، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای در استان از اواسط وقت امروز نهم آبان هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواسط لغایت اواخر وقت امروز شنبه نهم آبان احتمال رگبار، رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید و ریزش تگرگ و انتظار رخداد تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک همرفتی در بخش‌هایی از مناطق غربی تا مرکزی، جنوبغربی تا جنوبی استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود شهروندان به نکاتی از جمله جلوگیری از توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیلها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی توجه کنند و مسئولان مربوطه نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری و کاهش خسارت‌های احتمالی اقدام نمایند.