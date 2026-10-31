مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد، علت قطع برق در منطقه توس را به یک حادثه طبیعی در بخش فوق‌توزیع نسبت داد و از ورود سریع کارشناسان به محل حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد، با اشاره به وقوع حادثه در شبکه برق منطقه توس گفت: این مشکل ناشی از یک حادثه طبیعی در بخش فوق‌توزیع بوده است.

رجبی افزود: از همان لحظات اولیه وقوع حادثه، کارشناسان متخصص به موقعیت اعزام شده‌اند و موضوع در حال بررسی دقیق است.

وی تصریح کرد: به محض تعیین میزان خسارت و نوع آسیب، تیم‌های تخصصی دیسپاچینگ و واحد‌های تعمیرات برای رفع مشکل وارد عمل خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد با تأکید بر اینکه جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد، گفت:عملیات رفع مشکل در جریان است و تا ساعاتی دیگر وضعیت برق در منطقه برقرار خواهد شد.