تلاش باغداران زیتون‌کار طارم‌سفلی برای مقابله با سوداگری دلالان و حذف واسطه‌ها، با احداث بازاری اختصاصی در کیلومتر ۱۷ آزادراه قزوین-رشت با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، منطقه طارم‌سفلی با بهره‌مندی از ۱۲ هزار هکتار باغ بارور، با تولید سالانه حدود ۵۰ هزار تن محصول، دومین قطب بزرگ تولید زیتون در ایران محسوب می‌شود. با این حال، مشکل اصلی تولیدکنندگان این منطقه، حذف سود دلالان و بازگشت منافع واقعی به جیب باغداران است.

در راستای مقابله با این چالش، انجمن زیتونکاران قزوین با مشارکت مستقیم باغداران، طرح احداث بازارچه اختصاصی زیتون را در کیلومتر ۱۷ آزادراه قزوین-رشت کلید زده است. حیدر بارانی، مدیر اجرایی تعاونی، در این خصوص اظهار داشت: «این پروژه با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی اعضا در حال پیشرفت است و تاکنون ۲۰ درصد از عملیات فیزیکی آن تکمیل شده است.»

وی افزود: برای تکمیل این زیرساخت اقتصادی، درخواست ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در جریان است. این بازارچه قرار است به عنوان ویترین اصلی زیتون طارم‌سفلی، نقش مهمی در زنجیره تأمین و فروش مستقیم محصولات ایفا کند. همچنین، مسئولان منابع طبیعی و سازمان راهداری استان نیز با هدف تسریع در فرآیند صدور مجوزهای قانونی، آمادگی خود را برای همکاری در این طرح اعلام کرده‌اند.