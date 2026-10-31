متخصص رادیوآنکولوژی با هشدار در خصوص رواج شایعات و باور‌های غیرعلمی درباره سرطان سینه، تأکید کرد: ترس ناشی از اطلاعات نادرست، بزرگ‌ترین مانع در مسیر غربالگری به‌موقع و از دست رفتن زمان طلایی درمان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مجید کاهه با بیان اینکه روزانه با دغدغه‌ها و اضطراب‌هایی از سوی مراجعه‌کنندگان روبه‌رو می‌شود که ریشه در خرافات رایج دارند، گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد، بیمارانی را می‌بینیم که صرفاً به دلیل اعتماد به باور‌های عامیانه یا ترس‌های واهی، ماه‌ها مراجعه به پزشک را به تعویق انداخته و فرصت‌های حیاتی بهبودی کامل را از دست می‌دهند.

وی در ادامه با استناد به معتبرترین راهنما‌های بالینی و مراجع علمی بین‌المللی، به واکاوی و ابطال ۷ باور غلط رایج پیرامون سرطان پستان پرداخت.

۱. «چون در خانواده‌مان سابقه نداریم، در امانیم!»

کاهه این تفکر را یکی از خطرناک‌ترین غفلت‌ها دانست و تصریح کرد: بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد بانوان مبتلا به سرطان پستان، مطلقاً هیچ‌گونه سابقه فامیلی یا جهش ژنتیکی موروثی ندارند. مطابق داده‌های انجمن سرطان آمریکا (ACS)، عمده موارد ابتلا بر اثر جهش‌های اکتسابی وابسته به افزایش سن و فاکتور‌های سبک زندگی رخ می‌دهد؛ بنابراین هیچ زنی نباید به بهانه نداشتن سابقه ژنتیکی، غربالگری دوره‌ای را نادیده بگیرد.

۲. «بیوپسی و نمونه‌برداری باعث پخش شدن توده در بدن می‌شود»

این متخصص رادیوآنکولوژی با رد قاطع این شایعه افزود: بیوپسی سوزنی یک فرآیند تشخیصی فوق‌العاده ایمن، استاندارد و تأییدشده جهانی است. از نظر بیولوژیک و انکولوژی، نمونه‌برداری هیچ نقشی در تحریک، انتشار یا دست‌اندازی سلول‌های سرطانی به سایر بافت‌ها ندارد و تنها کلید تعیین دقیق ماهیت توده و انتخاب بهترین پروتکل درمانی است.

۳. «اشعه ماموگرافی خود سرطان‌زاست!»

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به دستورالعمل‌های شبکه جامع ملی سرطان (NCCN) گفت: میزان پرتوگیری در ماموگرافی‌های استاندارد امروزی به قدری ناچیز است که تقریباً معادل چند هفته دریافت تابش‌های طبیعی از محیط زندگی روزمره است. مزایای بی‌بدیل کشف زودهنگام تومور‌ها در این روش، به هیچ عنوان با این دوز تابشی حداقلی قابل قیاس نیست.

۴. «توده‌ای که درد ندارد، خوش‌خیم و بی‌خطر است!»

وی نسبت به این تصور هشدار داد و گفت: سرطان پستان در مراحل ابتدایی تقریباً همواره خاموش و بدون درد است. متأسفانه عده‌ای انتظار دارند بیماری با درد بروز کند، در حالی که بروز درد اغلب نشان‌دهنده مراحل پیشرفته بیماری است؛ بنابراین لمس هرگونه توده جدید—حتی کاملاً بدون درد—نیازمند ارزیابی فوری تخصصی است.

۵. «طب سنتی، دمنوش‌ها یا حذف کامل قند جایگزین درمان پزشکی هستند»

کاهه با ارجاع به هشدار‌های صریح سازمان جهانی بهداشت (WHO) و صندوق جهانی تحقیقات سرطان (WCRF) یادآور شد: هیچ گیاه دارویی، رژیم غذایی خاص یا روش سنتی قادر به از بین بردن توده‌های مهاجم سلولی نیست. درمان‌های انکولوژی بر پایه کارآزمایی‌های بالینی گسترده بنا شده‌اند و متوقف کردن درمان مدرن به امید درمان‌های خانگی، بازی با جان بیمار است.

۶. «پروتز سینه باعث سرطان شده و غربالگری را ناممکن می‌سازد»

وی شایعات پیرامون کاشت ایمپلنت را بی‌اساس خواند و توضیح داد: پروتز‌های استاندارد پستان عاملی برای ایجاد کارسینوم نیستند. سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) نیز تأیید کرده که رادیولوژیست‌ها با بهره‌گیری از تکنیک‌های تخصصی تصویربرداری (نظیر تکنیک اکلوند)، می‌توانند بافت پستان را حتی با وجود پروتز با بالاترین دقت بررسی و غربالگری کنند.

۷. «سرطان سرنوشت شوم، کارما یا تاوان گناه است!»

عضو هیأت علمی دانشگاه در پایان با تأکید بر لزوم انگ‌زدایی فرهنگی از بیماری‌ها خاطرنشان کرد: سرطان پستان صرفاً یک پدیده بیولوژیک و ژنتیکی است که از خطا‌های تکثیر سلولی، فاکتور‌های محیطی و روند طبیعی افزایش سن ناشی می‌شود. این بیماری هیچ پیوندی با خرافات، تقدیرگرایی یا مسائل ماورایی ندارد. عبور از تابو‌های فرهنگی، گفت‌و‌گو درباره سلامت فردی و اعتماد به روش‌های علمی روز دنیا، مطمئن‌ترین گام برای نجات زندگی و تضمین سلامتی بانوان جامعه است.