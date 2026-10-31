همزمان با ایام سیزدهم آبان، یادواره ۳۹ شهید دانش‌آموز آموزشگاه شهید رجایی بافق با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حیدری، مدیر آموزشگاه شهید رجایی، با اشاره به برگزاری سالانه این یادواره گفت: این مراسم فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره دانش‌آموزانی است که در دوران دفاع مقدس جان خود را تقدیم میهن و نظام جمهوری اسلامی ایران کردند.

وی افزود: آموزشگاه شهید رجایی ۳۹ شهید دانش‌آموز تقدیم کرده که تصاویر این شهدا در سالن نمازخانه مدرسه نصب شده است.

حیدری با بیان اینکه این آموزشگاه از مدارس دارای بیشترین تعداد شهید در سطح استان است،ادامه داد: از مجموع ۶۸ شهید دانش‌آموز شهرستان بافق، ۳۹ شهید از دانش‌آموزان این آموزشگاه بوده‌اند.

مدیر آموزشگاه شهید رجایی بیان کرد: برگزاری این یادواره وظیفه‌ای برای نسل امروز است تا نام، یاد و راه این دانش‌آموزان شهید برای نسل‌های آینده زنده بماند.