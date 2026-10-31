به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، باشگاه تراکتور در راستای فراهم‌سازی شرایط سفر مستقیم کاروان تیم به عمان رایزنی‌ها و مکاتبات لازم را با فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان انجام داد اما با وجود پیگیری‌های صورت‌ گرفته هیچ گونه مجوزی برای پرواز مستقیم صادر نشد.

بر این اساس کاروان تیم فوتبال تراکتور امروز شنبه ۹ آبان‌ماه با هواپیمایی آتا عازم استانبول خواهد شد و عصر امروز راهی عمان می‌شود تا حوالی بامداد فردا به هتل محل اقامت خود در مسقط برسد.

دیدار تیم‌های تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان در لیگ نخبگان آسیا دوشنبه ۱۱ آبان در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط برگزار می‌شود.