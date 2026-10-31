به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم بدرقه غزل مدنی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، رئیس اتاق بازرگانی استان و سید احمد هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد برگزار شد.

آزاده دهقان، معاون امور بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان، به همراه جمعی از مدیران استانی و اعضای خانواده شمشیربازی یزد نیز در این مراسم حضور داشتند تا از این ورزشکار نوجوان در آستانه حضور در آوردگاهی بین‌المللی بدرقه کنند.

غزل مدنی ۱۵ ساله، به‌عنوان تنها نماینده شمشیربازی ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶، در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت. حضور او در این رویداد، نقطه عطفی در تاریخ ورزش استان یزد به شمار می‌رود؛ چراکه مدنی نخستین ورزشکار تاریخ ورزش استان است که به المپیک جوانان راه پیدا می‌کند.

حضور این شمشیرباز نوجوان در بزرگ‌ترین رویداد چندرشته‌ای ورزشی ویژه جوانان جهان، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ورزش یزد در عرصه بین‌المللی و انگیزه‌ای برای نسل آینده ورزشکاران استان خواهد بود.