اتحادیه‌های دانشجویی فرانسه در ادامه اعتراضات ضد دولتی، تعطیلی و مسدود کردن دوباره مدارس و دانشگاه‌ها را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،به نقل از آناتولی، اتحادیه‌های دانشجویی فرانسه از آغاز دوباره تعطیلی و مسدودسازی دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها از سه‌شنبه آینده خبر دادند؛ اقدامی که در ادامه اعتراضات ضد دولتی در سراسر این کشور انجام خواهد شد.

شبکه تلویزیونی ب‌اف‌ام‌تی‌وی روز شنبه گزارش داد که سخنگوی اتحادیه دانشجویی از دانش‌آموزان و دانشجویان خواسته است به فراخوان اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و ائتلاف مشترک اتحادیه‌ها برای مسدودسازی مراکز آموزشی پاسخ دهند.

او گفت پنجشنبه نیز دوباره مراکز آموزشی را مسدود خواهیم کرد و سپس در تظاهرات پنجم نوامبر که کارگران اعتصاب‌کننده فراخوان آن را داده‌اند، شرکت می‌کنیم. وی افزود دانشجویان امیدوارند این بار شمار بیشتری در اعتراضات حضور یابند تا نشان دهند مطالباتشان مشروع است.

مانون موره، دبیرکل اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه نیز گفت دولت هنوز پاسخ مشخصی به مطالبات جوانان نداده است.

اعتراضات سراسری و تدابیر امنیتی

اعتراضات روز شنبه سومین روز اقدام اعتراضی سراسری در سه هفته گذشته است و قرار است حدود ۳۵۰ تجمع و رویداد اعتراضی در سراسر فرانسه برگزار شود.

دولت این اعتراضات را پرخطر توصیف کرده و مقام‌ها نگران تلاش معترضان برای مسدود کردن کمربندی پاریس یا حمله به ساختمان‌های دولتی هستند.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری برای تأمین امنیت این روز در سراسر کشور مستقر شده‌اند.

در پاریس نیز شورای دولتی فرانسه رأی دادگاه اداری را لغو کرد و به این ترتیب، برگزاری راهپیمایی در مسیر باگنوئه تا شارنتون امکان‌پذیر شد.