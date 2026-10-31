تیم فوتسال پترو اروند آبادان با پیروزی ۲ بر صفر مقابل بهشتی‌سازه گرگان در هفته دوم لیگ دسته یک کشور، شش امتیازی شد و صدرنشین گروه سوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتسال کشور، تیم پترو اروند آبادان در سالن جانبازان میزبان بهشتی‌سازه گرگان بود.

این دیدار با شروع طوفانی نماینده آبادان همراه شد و پترو اروند در همان دقیقه نخست به گل رسید. با وجود موقعیت‌های متعدد دو تیم، نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسید.

شاگردان حسین یازع در نیمه دوم نیز برتری خود را حفظ کردند و با به ثمر رساندن گل دوم در دقایق پایانی، میهمان خود را با شکست بدرقه کردند.

پترو اروند آبادان با این پیروزی، شش امتیازی شد و در صدر جدول گروه سوم قرار گرفت.

نماینده خوزستان در هفته سوم این رقابت‌ها در تهران به مصاف تیم البرز خواهد رفت.