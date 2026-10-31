هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، برتری پرگل پیکان مقابل مس شهربابک

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، برتری پرگل پیکان مقابل مس شهربابک

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال مس شهر بابک و پیکان تهران شنبه ( ۹ آبان) از هفته یازدهم لیگ برتر برگزار شد که این بازی با پیروزی ۳ بر یک خودروسازان همراه بود. فرید امیری (۱۸)، حجت احمدی (۴۲ و ۶۴) برای پیکان و فریبرز گرامی (۱+۹۰) برای مس شهربابک گلزنی کردند.

این نتیجه در شرایطی رقم خورد که قاسم شهبا هفته پیش از جمع مسی‌ها جدا شد و مسعود ابراهیمی که در دوران سرمربیگری قاسم شهبا نیز در کادر فنی مس شهر بابک حضور داشت، مسئولیت طراحی تمرینات و امور فنی را بر عهده گرفته است.

در جدول مس شهربابک با ۵ امتیاز در قعر جدول قرار دارد و پیکان هم با ۱۳ خود را به رده یازدهم جدول رساند.