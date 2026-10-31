به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدرضا مشایخی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال منابع حمایتی برای اجرای طرح های جهش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری این شهرستان خبر داد و گفت:در قالب آن بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال نهاده دامی و اقلام دارویی تامین شده و ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای تامین نهاده‌های مورد نیاز دامداران پیش‌بینی شده است که در مجموع به ۴۰۰ میلیارد ریال می‌رسد و بیش از ۷۰ دامدار از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح در ۴۸ روستای هدف شهرستان افزود:ارائه خدمات آموزشی، واکسیناسیون، سمپاشی و انگل‌زدایی از برنامه‌های این طرح برای ارتقای سلامت دام و افزایش بهره‌وری تولید است.

وی گفت:با توجه به گستردگی مناطق عشایری و تعدد قشلاقات خدمات حمایتی باید مستمر و همراه با آموزش و توانمندسازی باشد و تسهیلات به دامداران و عشایر واجد شرایط برسد.

علی سبزیچی مدیر کل امور عشایر آذربایجان‌شرقی نیز در این مراسم از تامین دستگاه تصفیه آب شرب روستای حلاج و تحویل آن به شرکت آب و فاضلاب خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای بهره‌برداری از آن انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های مناطق عشایری افزود: اعتبارات استانی برای حمایت از عشایر و رسیدگی به مسائل آنان تزریق می‌شود و پیگیری برای ارتقای خدمات‌رسانی و بهبود شرایط معیشتی عشایر میانه ادامه دارد.

طرح جهش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری آذربایجان‌شرقی به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌ کل امور عشایر، اداره‌ کل دامپزشکی، نهضت اجتماعی جوانان قرارگاه قرب بقیة الله (عج)، قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا و اداره‌ کل منابع طبیعی استان در میانه اجرا می‌شود.