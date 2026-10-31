مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی و مدیر کل ثبت احوال استان، فردا به طور مستقیم از طریق سامانه سامد پاسخگوی مطالبات مردم هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری خراسان رضوی، گفت: خانم خدیوی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی و امیر آبادی زاده، فردا یک شنبه، دهم آبان ماه، در سامانه سامد استان حضور دارندو به صورت برخط به مطالبات هم‌استانی‌ها پاسخ می‌دهند.

مصطفی نجفی‌زاده، افزود:هم‌استانی‌های عزیز می‌توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۱ این روز با تماس با تلفن ۱۱۱ به صورت مستقیم و بدون واسطه با مدیران ارتباط برقرار کرده و مشکلات خود را مطرح کنند.