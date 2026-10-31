استاندار ایلام، در همایش وبیناری استانداران سراسر کشور با رئیس پدافند غیرعامل کشور، پدافند غیرعامل را آماده‌باش دائمی و هوشمندسازی ملی دانست و بر پیشگیری به‌عنوان خط مقدم مقابله با بحران‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در همایش هفته پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل به معنای آماده‌باش دائمی و هوشمندسازی ملی است و رویکرد اصلی در این حوزه، تکیه بر معماری ایمنی و پایداری زیرساخت‌هاست.

کرمی آمادگی جامعه در این زمینه را یک سرمایه‌گذاری استراتژیک دانست و افزود: این آمادگی کشور را در برابر تکانه‌های اقتصادی، اجتماعی و دیگر موضوعات، مستحکم و پایدار نگه می‌دارد.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری در مدیریت بحران‌ها تصریح کرد: خط مقدم مقابله با بحران‌ها، پدافند غیرعامل است و اگر از طریق پیش‌بینی و پیشگیری، ساختار‌های انرژی و سایر زیرساخت‌ها را مهیا کنیم، میزان آسیب‌ها در زمان وقوع بحران به شدت کاهش می‌یابد.

استاندار ایلام بر هوشمندسازی و آماده‌باش دائمی به‌عنوان راهبرد اصلی پدافند غیرعامل تأکید کرد.