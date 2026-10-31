به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی زنگ استکبارستیزی در دبیرستان سیزده آبان قروه نواخته شد.

----------------

مانور پدافند غیرعامل، با هدف ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی، و سنجش توان عملیاتی نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان در قروه برگزار شد.

--------------------

دهمین جشنواره تئاتر زندان‌های استان کردستان در بخش‌های نمایش صحنه‌ای، نمایش خیابانی، نمایشنامه‌خوانی و نمایشنامه‌نویسی برگزار شد.

در آیین اختتامیه، بر اساس آرای هیئت داوران، از برگزیدگان بخش‌ها و رشته‌های مختلف تجلیل شد.

همچنین آثار منتخب نیز برای معرفی به بیست‌وچهارمین جشنواره تئاتر زندان‌های کشور معرفی شدند.

---------------

مراسمی با عنوان پویش سلامت دهان و دندان با حضور دانش آموزان دیواندره‌ای برگزار شد.

تقدیر از سفیران سلامت دانش آموزی واهدای خمیر دندان و مسواک به دانش آموزان از برنامه‌های این مراسم بود.