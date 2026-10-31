پانزدهمین دوره همایش‌های شعر فاطمی «یاس مهربان» امسال با رویکردی جدید و در قالب کنگره ملی، روز‌های ۱۴ و ۱۵ آبان در یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس انجمن ادبی جیحون و دبیر اجرایی کنگره ملی «یاس مهربان»، با اشاره به تغییر رویکرد این دوره گفت: امسال با مشارکت هیئت امنای حسینیه بیت‌العباس و تکیه بر ظرفیت نهاد‌های مردمی و هیئتی، فصل تازه‌ای از این گردهمایی ادبی و آیینی آغاز شده است.

علیرضا احرامیان‌پور افزود: در ایام فاطمیه و در روز‌های ۱۴ و ۱۵ آبان، یزد میزبان جمعی از برجستگان شعر آیینی کشور و برگزیدگان فراخوان «یاس مهربان» خواهد بود.

دبیر اجرایی این کنگره با تأکید بر جایگاه یزد در شعر فاطمی کشور اظهار داشت: تلاش می‌کنیم پرچم یزد را به‌عنوان پایتخت شعر فاطمی کشور برافراشته نگه داریم.

احرامیان‌پور ادامه داد: در کنار شعرخوانی شاعران پیشکسوت و جوان از استان‌های مختلف کشور، برگزاری نشست‌های معرفتی و آموزشی با هدف پرورش شاعران آیینی، به‌ویژه نسل جوان، در دستور کار قرار گرفته است.

وی برگزاری دو کارگاه تخصصی ادبیات آیینی را از دیگر برنامه‌های آموزشی این کنگره عنوان کرد.

دبیر اجرایی کنگره ملی «یاس مهربان» در پایان از شاعران استان و علاقه‌مندان خاندان عصمت و طهارت دعوت کرد پنجشنبه ۱۴ آبان، پس از نماز مغرب، برای حضور در آیین شعرخوانی برگزیدگان به حسینیه بیت‌العباس یزد واقع در بلوار شهید عاصی‌زاده مراجعه کنند.