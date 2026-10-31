در رزمایشی به منظور مقابله با تهدیدات،مانور حمله هوایی و زمینی دشمن به انبار نفت شهید احمدی روشن کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای کلهرمعاون سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت:این مانور برای امادگی مقابله با حملات دشمن در زیرساخت‌های خدمت رسان به مردم در لایه ایمنی و دفاعی و امنیتی برگزار شد و در تمام استان‌ها نظیر چنین مانور‌هایی در زیر ساخت‌ها برگزار میشود و نقاط رو به بهبود شناسایی میگردد و نقاط ضعف برطرف می‌شود.

همچنین درهمایش پدافند غیر عامل در حوزه سایبری کلهر بیان کرد: بخش مهمی از تهدیدات سایبری با دانش افزایی و تبادل اطلاعات علمی می‌تواند برطرف شود.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری همایش‌های پدافند غیر عامل می‌تواند ضمن تبادل تجربه به شناسایی نقاطقوت و ضعف کمک کند.