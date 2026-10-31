تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به مشکلات اقتصادی، گرانی، کاهش قدرت خرید، تبعیض در آموزش و توزیع امکانات، مشارکت در جنگ افروزی و ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی در پاریس و بعضی شهر‌های دیگر برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ دولت فرانسه تظاهرات در بعضی شهر‌ها را ممنوع اعلام کرده بود و مسیر راهپیمایی در پایتخت را هم به سوی خارج شهر تغییر داد، دولت فرانسه از هفته قبل، از ارتش درخواست کمک کرده و امروز هم ۷۰ هزار نیروی پلیس از جمله پلیس ضد شورش را در پاریس و شهر‌های دیگر مستقر کرده است.

دولت فرانسه همچنین شنبه را روزی خطرناک توصیف کرد و اتاق بحران تشکیل داد.

در جریان تظاهرات‌های پیاپی هفتگی که بیش از یک ماه است در فرانسه ادامه دارد، دو نفر جان خود را از دست دادند که دولت یکی از آنها را با تظاهرات غیر مرتبط دانسته در حالی که بیش از یک هفته است تحقیقات در این باره ادامه دارد.

بر اثر پرتاب نارنجک‌های پراکنده کننده جمعیت و شلیک‌های پلیس ضد شورش، همچنین تا کنون دست سه نفر قطع شده و یک نفر نابینا و یک نفر قدرت تکلم خود را از دست داده است.

فرانسه در حالی که هفتمین قدرت اقتصادی جهان و دارنده حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است، بدهی عمومی اش به بیش از ۳.۶ میلیارد رسیده است.