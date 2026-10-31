توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶ توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶ توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶ توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶ توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶ توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶ توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶ توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶ توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶ توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶ توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶ توافق استاندار و نمایندگان گیلان برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار در بودجه ۱۴۰۶

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حق‌شناس در نشست مشترک با مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تمرکز منابع و اعتبارات بر طرح‌های راهبردی استان گفت: باید با توافق و همراهی نمایندگان، هفت تا ۱۰ طرح مهم و اولویت‌دار گیلان مشخص شود تا تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای آنها در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ به‌صورت مشترک پیگیری شود.

توسعه فرودگاه رشت؛ از افزایش طول باند تا تقویت حمل‌ونقل بار

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه فرودگاه سردار جنگل رشت در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور گفت: این فرودگاه در نیمه نخست امسال از نظر پرواز‌های خارجی در جمع چهار فرودگاه برتر کشور و از نظر پرواز‌های داخلی در میان هفت فرودگاه برتر قرار گرفته و در مجموع پرواز‌های داخلی و خارجی نیز رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرودگاه رشت تصریح کرد: طول باند این فرودگاه در حال حاضر کمتر از سه کیلومتر است و برای افزایش ظرفیت عملیاتی باید به چهار کیلومتر برسد؛ همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای فرودگاه نیازمند آزادسازی حدود ۵۰ هکتار از اراضی است.

وی از آغاز اقدامات اولیه برای توسعه حمل‌ونقل بار با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و افزود: نصب باسکول و احداث سوله از جمله اقدامات آغازشده در این بخش است و توسعه ظرفیت انبارداری و ایجاد ترمینال با مشارکت منطقه آزاد نیز در دست بررسی قرار دارد.

استاندار گیلان، تکمیل سد‌های شفارود و دیورش و توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی آب را از دیگر اولویت‌های زیرساختی استان عنوان کرد و گفت: تأمین پایدار منابع آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، نیازمند تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

حق‌شناس با اشاره به اهمیت احیای آب‌بندان‌ها در مدیریت منابع آبی و پدافند غیرعامل افزود: با همکاری وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، باید روند احیای آب‌بندان‌ها شتاب گیرد تا امکان ذخیره‌سازی آب ناشی از بارش‌ها و استفاده از آن در زمان نیاز افزایش یابد.

تکمیل مسیر هشت‌کیلومتری رودبار؛ مطالبه‌ای فراتر از گیلان

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های راه‌سازی و رفع گره‌های ترافیکی استان بیان کرد: تکمیل کنارگذرها، احداث و بهسازی پل‌ها و ارتقای محور‌های ارتباطی از غرب تا شرق گیلان باید در اولویت برنامه‌های عمرانی قرار گیرد.

استاندار گیلان با اشاره به مشکلات ترافیکی محور رودبار گفت: تکمیل مسیر هشت‌کیلومتری رودبار صرفاً یک مطالبه شهرستانی یا استانی نیست، بلکه به دلیل جایگاه این محور در شبکه ارتباطی کشور، طرحی با اهمیت ملی محسوب می‌شود.

حق‌شناس همچنین محور رحیم‌آباد به سمت قزوین را از دیگر طرح‌های مهم ارتباطی استان برشمرد و بر ضرورت پیگیری اعتبارات مورد نیاز برای توسعه راه‌های ارتباطی گیلان تأکید کرد.

عقب‌ماندگی گیلان در زیرساخت‌های فاضلاب؛ تنها ۱۱ شهر دارای طرح اجرایی

استاندار گیلان با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساخت‌های فاضلاب شهری استان گفت: از مجموع ۵۸ شهر گیلان، تنها ۱۱ شهر دارای طرح‌های اجرایی فاضلاب هستند و طرح‌های ۱۱ شهر دیگر نیز در مرحله مطالعات قرار دارد.

وی با بیان اینکه ضریب برخورداری گیلان از طرح‌های فاضلاب حدود نصف میانگین کشوری است، افزود: این وضعیت با شرایط زیست‌محیطی، جمعیتی و گردشگرپذیری استان تناسب ندارد و ضرورت دارد توسعه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها با جدیت بیشتری پیگیری شود.

حق‌شناس تأکید کرد: تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای طرح‌های فاضلاب شهری باید به‌عنوان یکی از مطالبات مهم گیلان در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه منافع برخی طرح‌های استان فراتر از محدوده جغرافیایی گیلان است، گفت: تکمیل محور‌های ارتباطی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اجرای طرح‌های تأمین و ذخیره‌سازی آب، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های استان، در توسعه اقتصادی و ارتقای زیرساخت‌های کشور نیز نقش دارد.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس برای پیگیری اعتبارات ملی و رفع موانع اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

تأکید رئیس مجمع نمایندگان گیلان بر پیگیری منسجم مطالبات استان

در ادامه این نشست، محمد علیجانی، رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نمایندگان و مدیریت اجرایی استان گفت: پیگیری مطالبات گیلان نیازمند تعیین اولویت‌های مشترک و پرهیز از اقدامات پراکنده است.

وی افزود: باید با شناسایی پروژه‌های اساسی و نیمه‌تمام استان، از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس و سفر‌های پیش‌روی مسئولان ملی برای رفع موانع و تأمین اعتبارات مورد نیاز استفاده شود.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تکمیل سدها، تأمین منابع آب، ساماندهی فاضلاب شهری و رفع مشکلات راه‌های ارتباطی را از محور‌های مهم پیگیری در سطح ملی برشمرد.

علیجانی همچنین بر ضرورت توجه به پروژه‌های اولویت‌دار گیلان در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ تأکید کرد و گفت: تأمین اعتبارات این طرح‌ها می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را تسریع کرده و زمینه بهره‌مندی مردم از نتایج آنها را فراهم کند.

در ادامه این نشست، هر یک از نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاه‌ها و مطالبات حوزه‌های انتخابیه خود را مطرح کردند.