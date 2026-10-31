تفاهم‌نامه همکاری مشترک شورای مبارزه با مواد مخدر قم و دانشگاه حضرت معصومه (س) با محوریت آموزش پیشگیری از اعتیاد، توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های زندگی دانشجویان، به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تفاهم‌نامه همکاری شورای مبارزه با مواد مخدر قم و دانشگاه حضرت معصومه (س) که با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دو نهاد منعقد شد، بر آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی، تقویت شبکه همسالان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای و اجرای برنامه‌های مدون پیشگیرانه برای دانشجویان، به‌ویژه ورودی‌های جدید، تمرکز دارد. بر اساس توافق صورت‌گرفته، برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی، استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانشجویی و تولید محتوای آموزشی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کارگروه مشترکی برای پیگیری و ارزیابی مستمر این اقدامات تشکیل شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم، در این جلسه با تاکید بر اصل «پیشگیری مقدم بر درمان» گفت: امروز اگر برای پیشگیری هزینه کنیم، از هزینه‌های احتمالی برای درمان در فردا جلوگیری خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، با اشاره به جایگاه ممتاز دانشگاه حضرت معصومه (س) افزود: «این دانشگاه یکی از چهار دانشگاه در قم است که در تفاهم‌نامه کشوری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت علوم قرار دارد و این امر نشان‌دهنده اولویت و اهمیت ویژه کارشناسان شورا به جایگاه این دانشگاه در استان و کشور است. تعامل سازنده میان شورا و دانشگاه، جایگاه قطب سلامت بانوان را تثبیت و تقویت خواهد کرد.»

محمدی با اشاره به تاکیدات استاندار قم، بر صیانت از محیط‌های دانشجویی، خاطرنشان کرد: «آموزش شناخت و پیشگیری از مواد نوظهور باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که امروز سوداگران و قاچاقچیان با تبلیغات فریبنده و بی‌خطر نشان دادن این مواد (مانند کمیکال)، زمینه انحراف و آسیب دانشجویان را فراهم می‌کنند.»

در ادامه، رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س)، با تشریح رویکرد پیشگیرانه این دانشگاه گفت: رویکرد اصلی ما مهارت‌آفرینی و کارآفرینی برای دختران است، چرا که این موضوع به طور ریشه‌ای از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می‌کند.

فطمه فقیهی با اشاره به اقدامات مستمر آموزشی افزود: «ما در دانشگاه به صورت مستمر کارگاه‌ها و دوره‌های مهارت‌های زندگی را برگزار می‌کنیم. در واقع، در دانشگاه حضرت معصومه (س)، درس «مهارت‌های زندگی» به عنوان یک واحد دانشگاهی تدریس می‌شود و از این حیث در کشور پیشتاز هستیم.»

رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) با اشاره به اینکه این دانشگاه به عنوان قطب سلامت بانوان در کشور معرفی شده است، خواستار همکاری بیشتر و مستمر دانشگاه و دبیرخانه شورا شد.

گفتنی است، این صورتجلسه در ۶ محور تخصصی تنظیم و به امضای دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر قم و دانشگاه حضرت معصومه (س) رسید.