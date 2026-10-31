استاندار مرکزی با اشاره به آمادگی بالای زیرساخت‌های این استان در حوزه‌های انرژی، تأمین نان و آب در شرایط بحران، از کسب امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰ در ارزیابی‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی، در حاشیه نشست سراسری پدافند غیرعامل که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با تأکید بر اهمیت ارتقای آمادگی در برابر تهدیدها و آسیب‌های احتمالی، گفت: هرچه آمادگی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و شهروندان بیشتر باشد، خسارت‌های جانی و اقتصادی در شرایط بحران به حداقل خواهد رسید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین انرژی، افزود: استان مرکزی پیش‌بینی‌های لازم را برای تداوم خدمات زیرساختی در شرایط اضطراری انجام داده و از آمادگی مطلوبی در این زمینه برخوردار است. زندیه‌وکیلی همچنین از دوگانه‌سوز کردن حدود نیمی از نانوایی‌های استان طی سال گذشته با هدف تضمین تأمین نان مردم در شرایط قطع گاز یا برق خبر داد.

استاندار مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای تأمین آب چاه‌های کشاورزی در زمان قطعی برق و افزایش آمادگی تأسیسات صنعتی و عمرانی، بر ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در مراکز حساس و هسته‌ای استان نیز تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که بر اساس آخرین ارزیابی‌های سازمان پدافند غیرعامل، استان مرکزی در شمار استان‌های برتر کشور قرار دارد.

در همین راستا، حسن قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، با اشاره به نتایج ارزیابی‌ها گفت: استان مرکزی موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰ در عملکرد پدافند غیرعامل شده است که این دستاورد حاصل تلاش و همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت قرارگاه‌های تخصصی پدافند غیرعامل از جمله قرارگاه‌های زیستی، پرتوی و شیمیایی، بر نقش حیاتی هماهنگی میان دستگاه‌ها در مقابله با تهدیدها و شرایط اضطراری تأکید کرد.

مهدی پزشک‌نیا، مدیرکل پدافند غیرعامل استان مرکزی نیز در پایان اظهار داشت که این نشست با هدف بررسی گزارش عملکرد استان‌ها و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های زیربنایی و زیرساختی برگزار شده است. وی بر ضرورت توجه به الزامات پدافند غیرعامل در تمامی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جهت تضمین تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحران تأکید کرد.