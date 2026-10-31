بخشدار کلات مورموری از جان باختن یک دامدار و ۲۰ رأس دام او بر اثر برخورد رعد و برق در جریان بارندگی عصر امروز در این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی‌محمد احمدی‌نژاد» بخشدار کلات مورموری اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۵:۳۰ امروز در شمال‌شرق مورموری و هم‌زمان با فعالیت سامانه بارشی، وقوع آذرخش و بارش ۳۰ میلی‌متری باران رخ داد و در پی برخورد رعدوبرق، حسین قلی‌نهال، دامدار منطقه، به همراه ۲۰ رأس دام خود جان باخت.

وی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: پرونده این رخداد تلخ از طریق نهادهای ذی‌ربط در حال پیگیری است و ارزش دام‌های تلف‌شده نزدیک به پنج میلیارد ریال برآورد شده است.

تکرار این حوادث در نقاط مختلف استان، ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در زمان وقوع آذرخش و پرهیز از حضور در فضای باز، کوهستان و بلندی‌ها را دوچندان می‌کند.