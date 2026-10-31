حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی آزاد گفت: ما تمام خسارت‌های وارده به کشورمان را از دشمنان تا ریال آخر خواهیم گرفت؛ آن هم به‌صورت تضامنی و اگر به برخی دسترسی نداشته باشیم، از بقیه خواهیم گرفت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ دادستان کل کشور در بوشهر درباره زیان‌های وارده از سوی دشمن در جنگ علیه کشور و پیام رهبر انقلاب اسلامی برای جبران آنها، گفت: ما تمام خسارت‌های وارده به کشورمان را از اینها تا ریال آخر خواهیم گرفت؛ به‌صورت تضامنی؛ و اگر به بعضی‌ها دسترسی نداشتیم از بقیه خواهیم گرفت که خیلی‌هایشان در دسترس ما هستند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی آزاد ادامه داد: همان‌طور که نفت بعضی از کشتی‌های دشمن را خالی و مصادره کردیم و فروختیم که به‌تازگی به آسیبدیدگان بیماری‌های خاص پرداخت شده است.

آزادی نباید مانع آزادی دیگران شود

دادستان کل کشور گفت: آزادی نباید مانع حق دیگران شود و مزاحمت برای دیگران ایجاد کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی آزاد افزود: کسی که سگ نگهداری می‌کند؛ حالا کاری به بحث شرعی آن نداریم؛ حق ندارد به‌گونه‌ای مثلاً آن را در پارک ببرد که بچه مردم که ساعتی برای بازی به آن‌جا آمده را با این سگ‌گردانی بترساند.

دادستان کل کشور ضافه کرد: یا خانمی بدون حجاب شرعی بخواهد در معابر عمومی ظاهر شود و آزادی افراد جامعه ما که جامعه‌ای اسلامی است را محدود کنند.