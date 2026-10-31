

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید رضا صالحی امیری در نشست مشترک با حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، از بازنگری تفاهم‌نامه مشترک دو دستگاه، تشکیل کمیته پیگیری و تدوین چارچوب اجرایی همکاری‌ها خبر داد و خواستار تعیین تکلیف محور‌های مشترک، توسعه اشتغال صنایع‌دستی در ظرفیت موقوفات و همکاری برای مرمت اضطراری بنا‌های تاریخی و ثبت‌جهانی مساجد ایرانی شد.

وی افزود: رسیدگی به وضعیت بنا‌ها و بافت‌های تاریخی، از جمله مسئولیت‌های مهم و مشترک دو دستگاه است و در این زمینه باید حقوق مردم و حاکمیت به‌صورت توامان مورد توجه قرار گیرد.

صالحی امیری به ۲۰ محور مشترک میان دو دستگاه اشاره و عنوان کرد: برای پیگیری این موضوع، باید تا یک ماه آینده کمیته مشترک برای بررسی منسجم مسائل، شناسایی موانع و تدوین راهکار‌های اجرایی تشکیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مطالبات مدیران‌کل استانی در جریان سفر‌های استانی گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات مدیران استانی، تعیین تکلیف و رفع مسائل مشترک با سازمان اوقاف است که ضرورت دارد همکاری دو مجموعه از سطح تفاهمات کلان به سطح اجرا و حل مسائل در استان‌ها ارتقا یابد.

سید رضا صالحی امیری افزود: موضوع ثبت‌جهانی مساجد ایرانی را با جدیت دنبال می‌کنیم و از آنجا که بخش عمده این مساجد وقفی هستند، تحقق این هدف مستلزم همکاری نزدیک و هماهنگی مؤثر با سازمان اوقاف است.

ضوابط میراث‌فرهنگی باید مبنای مرمت و تعیین کاربری امامزاده‌ها و کاروانسرا‌های تاریخی باشد

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط تخصصی میراث‌فرهنگی در حفاظت و مرمت اماکن تاریخی گفت: برای مشارکت در مرمت اضطراری بنا‌های تاریخی آمادگی داریم و در خصوص امامزاده‌ها باید ضوابط مشخص‌شده از سوی وزارت میراث‌فرهنگی ملاک عمل قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی میراث‌فرهنگی را از ذخایر ارزشمند کشور دانست و افزود: تمدنی بی‌نظیر در اختیار داریم که باید به‌درستی معرفی شود. سازمان اوقاف در هشت استان تسهیلاتی را به حوزه صنایع‌دستی اختصاص می‌دهد و می‌توانیم در راستای سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه اشتغال خانگی نیز اقدام کنیم، البته تحقق این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی مشترک است.