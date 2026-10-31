به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ با ورود سامانه بارشی در چند روز اخیر به جو لرستان و بارش بارندگی ها در استان علاوه بر طراوت پاییزی موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شد.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اعلام میانگین پنج میلی‌متری بارش باران در استان گفت: شهرستان کوهدشت با ثبت ۱۲ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش در استان را داشته و شهرستان‌های بروجرد و الیگودرز با دو میلی‌متر، کمترین میزان بارندگی را ثبت کرده‌اند.



بهزاد مرادپور بیان کرد:تقویت فعالیت سامانه بارشی از ظهر روز یکشنبه ۱۰ آبان در همه‌ی نقاط استان به صورت نقطه‌ای و رگباری شدید آغاز می‌شود و تا ساعاتی از روز دوشنبه ۱۱ آبان۱۴۰۵ ادامه دارد.



مدیر کل هواشناسی استان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به مخاطرات ناشی از بارندگی‌ها هشدار داد و بر ضرورت خودداری از سفر‌های غیرضروری، فعالیت‌های کوهنوردی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی تأکید کرد.















