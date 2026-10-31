به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرماندار شهرستان فیروزه صبح امروز در آئین نکوداشت هفته پدافند غیر عامل و هفته استکبار ستیزی در دبیرستان امام علی (ع) و امام حسن (ع) گفت: آموزش در حوزه پدافند را باید جدی گرفت تا از آن به بهترین و کامل‌ترین نحوه در زمان بحران بهره برداری شود.

رضا داروغه افزود: باید الگوی درست را آموزش دهیم تا با کمترین مشکل رو‌به‌رو شویم و این آموزش‌ها را به خانواده‌ها و سایر افراد انتقال دهیم و نقش مردم را در شعار امسال پدافند مردم محور و ایران پایدار را مؤثر و مهم عنوان کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فیروزه هم گفت: پدافند غیر عامل در حقیقت نوعی مصون سازی جامعه در همه محور‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است دانش آموزان انقلاب اسلامی در مدار انقلابی و با تفکر بسیجی در دوران انقلاب اسلامی پای کار انقلاب بودند.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی باید به آموزش و پرورش کمک کنند تا نوجوانان و جوانان دانش آموز را به الگو‌های برتر رهنمون کنیم.

جعفر گرمابی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه هم آموزش همگانی را لازمه مقابله با تهدید‌ها عنوان کرد و گفت: در جنگ‌های تحمیلی اخیر دانشمندان ما باعث شدند در مقابل استکبار جهانی بایستیم و به جایگاه بالایی در جهان برسیم.

اجرای صبحگاه بسیج دانش آموزی، بازدید از میدان، اجرای سرود دانش آموزی، قرائت دکلمه و اجرای رزمایش آموزشی امداد و نجات هلال احمر در حمله هوایی دشمن و آموزش اطفای حریق توسط آتش نشانان و نواختن زنگ پدافند غیرعامل و استکبار ستیزی از برنامه‌های این مراسم بود.